لحج .. الحزام الأمني يحتجز قائدين عسكريين تابعَين لهادي

يمنات – صنعاء

احتجزت قوات «الحزام الأمني» غير النظامية الموالية للامارات، بمحافظة لحج، قائدَين عسكريين في القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كانا في طريقهم إلى عدن.

وقالت مصادر خبرية، إن القائدَين العسكريَين اللذَين تم احتجازهما، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأضافت المصادر ان القائدين هما، قائد لواء 83 مدفعية الواقع في الضالع بمنطقة مريس العقيد الركن عادل الشيبة، وقائد لواء الاستقبال العقيد فضل عبدالرب.

ولم تتضح بعد الأسباب والدوافع التي جعلت قيادة «الحزام الأمني» تأمر باحتجاز القائدَين العسكريَين.

وقالت مصادر أخرى أنه قد يكون تم احتجاز القائدَين لانتمائهما إلى محافظات شمالية، مرجّحة أنهما مواليان لنائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر.