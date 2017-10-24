جوائز الفيفا – كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم

يمنات – وكالات

مرة أخرى أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة جديدة إلى سجل إنجازاته وفاز اليوم الاثنين(23 تشرين الأول/أكتوبر 2017) بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

وهذه هي المرة الخامسة التي يحرز فيها رونالدو الجائزة ليعادل بهذا رصيد منافسه التقليدي العنيد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني الذي كان اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يتوج بهذه الجائزة خمس مرات.

وتسلم رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني الجائزة اليوم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن. وتوج رونالدو موسمه القوي آخر من خلال الفوز للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل لاعب في العالم في استفتاء الفيفا متفوقا على ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف هذا العام في صفقة قياسية جعلته اللاعب الاغلى في التاريخ.

وكان رونالدو انتزع الجائزة في العام الماضي وذلك في النسخة الأولى بتاريخ هذه الجائزة بعد انفصال استفتاء الفيفا عن استفتاء مجلة “فرانس فوتبول” التي تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأحرز رونالدو جائزة الفيفا بعدما قاد الريال ليكون أول ناد يدافع عن لقبه في دوري الأبطال الأوروبي بشكل البطولة الحالي كما قاده للفوز بلقب الدوري الإسباني.

وتفوق رونالدو مجددا على ميسي، الذي أحرز لقب الوصيف في الصراع على جائزة العام الماضي والذي توج هدافا للدوري الإسباني للموسم الرابع على التوالي كما قاد برشلونة للقب كأس إسبانيا.

كما توج المدرب والنجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتسلم الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.