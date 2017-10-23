فتاة أسترالية تنجو بأعجوبة من قرش

يمنات – متابعات

كشفت صحيفة “تيليغراف” البريطانية عن قصة عجيبة، حيث نجت فتاة أسترالية من مواجهة سمكة قرش كبيرة، عبر طريقة بسيطة استطاعت لفت انتباه والدها لها لينقذها من فكي السمكة.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي اطلعت عليه “عربي21″، إن سارة وليامز (15 عاما) كانت في رحلة صيد في مركب “كايك” في أحد سواحل أستراليا الجنوبية عندما هاجمتها سمكة قرش.

وقال والد الفتاة الذي كان بالقرب منها على ويبجر على قارب مطاطي إن القرش قفزت على ابنته جوا لتقع في المياه.

وأوضح أن صراخ ابنته أثار انتباهه فورا، ليرى سمكة سمكة القرش الكبيرة والمياه تتطاير في كل مكان مضيفا: “كانت على وشك التهامها”.

وبين أن سمكة القرش أصبحت تدور حول المركب وضربته عدة مرات فيما قام هو بمساعدة ابنته مع ابنه ميتشل وانتشلها من المياه، إلى الزورق المطاطي.

بدورها قالت أدريان كلارك والدة سارة إن “سمكة القرش سارت خلف قارب الكاياك الذي كان مربوطا بحبل بزورقنا لمدة حوالي 10 دقائق محاولة مهاجمته، ولكنها في النهاية يئست من ذلك وسارت بعيدا”.

ونقلت سارة إلى مستشفى فيكتور هاربور ديستريكت حيث تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بصدمة.

وقال الأب وليامز وهو على وشك أن يبكي: “صراخ ابنتي كان فظيعا ولا يمكن وصفه”، مضيفا: “قضينا الليل كاملا ونحن نتساءل كيف نجونا من هذا الهجوم”.

وكشف أن طول سمكة القرش يقارب 4.5 أمتار، وهددت المركب المطاطي بعد ذلك لمدة عشر دقائق قبل أن يتمكن ركابه من الوصول إلى بر الامان.

وقالت الفتاة المراهقة التي أصيبت برضوض وبعض الخدوش البسيطة، إن المحنة التي واجهتها شبيهة تماما بما ورد في فيلم “غوز” (الفك) الشهير حول هجمات مرعبة لأسماك قرش.