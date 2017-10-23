الجالية اليمنية بولاية نيويورك الأمريكية تخاطب النائب العام بضبط الجناة في محاولة اغتيال مرشد الجالية بتعز

يمنات – صنعاء

وجهت الجالية اليمنية في ولاية نيويورك خطاب رسمي إلى النائب العام عبد العزيز البغدادي يتضمن أن الشيخ ياسين العبادي المرشد الديني للجالية اليمنية بنيويورك تعرض لمحاولة اغتيال الأحد 7 أكتوبر 2017، أثناء تواجده في أرضه الكائنة بمنطقة “الشرمان” سوق جبالة بمديرية ماوية بمحافظة تعز، ما أدى إلى إصابة “3” من افراد أسرته.

و اعتبرت أن السعي لاغتيال الشيخ العبادي كان مدفوعا من نافذين يسعون إلى الاستيلاء على أرضه بدون أي وجه حق، مستغلين غيابه خارج اليمن و حالة الحرب التي تشهدها محافظة تعز.

و استنكرت الجالية التهاون الذي تبديه إدارة أمن مديرية ماوية مع هذه العصابة و تصرفاتهم اللامسئولة.

و طالبت الجالية، النائب العام بضبط من نفذوا عمليه الاغتيال و ضبط النافذين الذي يدعمون هذه العصابة و يريدون الاستيلاء على أرض العبادي بدون وجه حق و إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

و أفاد الشيخ عبده أحمد السعدي، رجل أعمال يمني في أمريكا، أن قضية الشيخ ياسين العبادي هي قضية كل المغتربين اليمنيين في أمريكا، و ان الأرض التى يريد النافذين الاستيلاء عليها والمملوكة للشيخ العبادي تبلغ مساحتها أكثر من ألف لبنة. مؤكدا أن المغتربين يأملون من الحكومة ردع كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أملاك المغتربين المتواجدة باليمن.

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