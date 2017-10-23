عدن .. معتقلو سجن «التحالف» يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالي

يمنات – صنعاء

يواصل المعتقلون في سجن التحالف السعودي، في منطقة بئر أحمد، بمدينة عدن، إضراباً عن الطعام، لليوم الثالث على التوالي.

وطالب المعتقلون حسب موقع “العربي”، بتحويل قضاياهم للنيابة والقضاء، من أجل الفصل في قضية اعتقالهم.

ونظّم أهالي المعتقلين، وقفات احتجاجية أمام سجن «التحالف»، وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم.

ويقبع في سجن «التحالف السعودي»، الذي تشرف عليه الإمارات، المئات من المعتقلين، الذين تصل مدة سجن بعضهم إلى أكثر من عامين.

وبحسب منظمات دولية، يتعرض المعتقلون لانتهاكات جسيمة، وقد سُجّلت بينهم حالات وفاة نتيجة التعذيب.