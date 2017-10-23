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هاشم الصنعاني أمير داعش بتعز

بعد أيام من فراره إلى مربع الاصلاح .. القبض على أمير تنظيم داعش بتعز

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يمنات – خاص

القت قوة موالية للتحالف السعودي القبض على أمير تنظيم داعش بتعز، هاشم الصنعاني، الاثنين 23 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و قالت مصادر محلية ان قوة من اللواء 22 الذي يقوده، العميد صادق سرحان، المقرب من الجنرال علي محسن، القت القبض على الصنعاني، و “7” من مرافقيه أثناء تواجده في حي عصيفرة بمدينة تعز.

و أوضحت المصادر أن الصنعاني سلم نفسه لأربعة أطقم من اللواء 22 بعد محاصرته و مرافقيه.

و أفادت المصادر بأن الصنعاني نقل إلى منزل صادق سرحان بحي المسبح، وسط مدينة تعز.

و جاء القبض على الصنعاني بعد أسبوع من هروب من مربع كتائب أبي العباس السلفية الموالية للامارات، إلى مربع يسيطر عليه فصيل الاصلاح في المقاومة.

و القي القبض على الصنعاني بعد ضغوط تعرض لها “الاصلاح” و اتهامه بايواء العناصر الارهابية.

و يرتبط الصنعاني بعلاقات مع قيادات في فصيل الاصلاح بمقاومة تعز، أبرزهم عرفات الصوفي، المتهم بنهب حاضنات البكتيريا من مستشفى الدرن بتعز.

و كان اشتباكات نشبت بين الصنعاني و قوة من كتائب أبي العباس، فجر الثلاثاء،  على خلفية رفض الأول تسليم مبنى بريد المظفر، انتهت بالسيطرة على البريد و مداهمة منزل يقطنه الصنعاني، ما اضطره إلى الهروب باتجاه حي التحرير الأسفل.

و ظل الصنعاني يسيطر على بريد المظفر منذ نحو عامين، بعد أن اتخذ منه مقرا لداعش، بعلم أبي العباس.

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