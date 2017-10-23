أطفال المذيعة المتوفية “جميلة جميل” يطردون من شقتهم في العاصمة صنعاء

يمنات – خاص

أقدم مالك الشقة التي كان يستأجرها أطفال المذيعة المتوفية جميلة جميل في حي دارس، شمال العاصمة صنعاء على اخراجهم مع والدهم الذي يتولى رعايتهم إلى ورشة اصلاح سيارات.

و نقل مالك الشقة الأطفال الثلاثة إلى غرفتين من اللبن في حي الدائري جوار الجامعة القديمة، لا يوجد فيها مطبخ، و كانت تستخدم من قبل كورشة لاصلاح السيارات.

و أكد أطفال المذيعة المتوفية جميلة جميل، و هم: جميل عصام محمد علي “13” عاما، و جمانة عصام “12” عاما و يزيد عصام “10” أعوام، أثناء حضروهم إلى موقع “يمنات” ان الشقة التي نقلوا اليها من قبل مالك شقتهم السابقة متسخة و باتت سطوحها تتساقط، و لا يوجد فيها مطبخ و حمامها متسخ.

و أشار والد الأطفال الثلاثة، عصام محمد، انهم دفعوا لمالك الشقة “350” ألف ريال، ايجار “10” أشهر مضت، من المبلغ المالي الذي أمر بصرفه رئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر. موضحا ان مالك الشقة تسلم ذلك المبلغ، غير أنهم تفاجئوا بأن قام بنقله و أولاده إلى شقة متسخة غير صالحة للسكن في حي الدائري. مبررا

و أكد أن مالك الشقة احتجز كاميرا من نوع “نيكون” خاصة بالمذيعة جميلة جمال، تصل قيمتها إلى “900” دولار، بحجة وجود مديونيات عليهم لبقالات تقع جوار الشقة التي كانوا يقطنوها بحي دارس. منوها إلى أن تلفون و آيباد خاصين بأولاده لا يزالان لدى مالك الشقة.

و أفاد عصام محمد أن مالك الشقة، الذي يحتفظ “يمنات” باسمه، اقدم على الاعتداء عليه، عقب نقلهم إلى الدائري، أمام أولاده،غير أنه عاد ليبرر بعد ذلك بأنه مصاب بالسكر و كان منفعلا. منوها إلى أنه انكره من وجود “الكاميرا” معه عندما طالبه باستلام بها.

و توفت الذميعة جميلة جميل في ديسمبر/كانون أول 2015، بنوبة قلبية، بعد تعرضها للتهديد من قبل مدير مكتب هادي حينها، محمد مارم، الذي يعمل حاليا سفيرا في مصر. و لا تزال جثتها في المستشفى، و لم يتم السماح بدفنها، رغم توجيهات النائب العام.

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