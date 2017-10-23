حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة تميل للبرودة نسبيا أثناء الليل و الصباح الباكر.
– تتشكل قطع من السحب المنخفضة نهارا على أجزاء من سلسلة المرتفعات.
– سحب ركامية ممطرة خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الجنوبية الغربية (إب، تعز).
– من المحتمل تشكل الشابورة المالية أو الضباب على مرتفعات محافظات (المحويت، حجة، تعز، ريمة، إب).
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة أثناء الليل و الصباح الباكر.
– تتكون قطع من السحب المنخفضة المتفرقة نهارا على اجزاء منها.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع تكون سحب ركامية.
– الرياح معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين (05-15) عقدة على السواحل الغربية و باب المندب مع سحب ممطرة على مرتفعات محافظة الحديدة.
– سرعة الرياح على السواحل الجنوبية و الشرقية تتراوح بين (05-15) عقدة.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– هطول أمطار متفرقة.
– الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول أحيانا إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين (08-18) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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