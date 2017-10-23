حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة تميل للبرودة نسبيا أثناء الليل و الصباح الباكر.

– تتشكل قطع من السحب المنخفضة نهارا على أجزاء من سلسلة المرتفعات.

– سحب ركامية ممطرة خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الجنوبية الغربية (إب، تعز).

– من المحتمل تشكل الشابورة المالية أو الضباب على مرتفعات محافظات (المحويت، حجة، تعز، ريمة، إب).

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة أثناء الليل و الصباح الباكر.

– تتكون قطع من السحب المنخفضة المتفرقة نهارا على اجزاء منها.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع تكون سحب ركامية.

– الرياح معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين (05-15) عقدة على السواحل الغربية و باب المندب مع سحب ممطرة على مرتفعات محافظة الحديدة.

– سرعة الرياح على السواحل الجنوبية و الشرقية تتراوح بين (05-15) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– هطول أمطار متفرقة.

– الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول أحيانا إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين (08-18) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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