القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء يتحدث عن معطيات ايجابية لتخفيف معاناة موظفي اليمن و”ابن حبتور” يطرح عليه موضع “العملة المطبوعة في روسيا”

يمنات – صنعاء

تحدث القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء، أندريه تشرنوفول، عن معطيات إيجابية من شأنها تخفيف معاناة موظفي الدولة في اليمن، خلال قادم الأيام.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس حكومة الإنقاذ، عبد العزيز بن حبتور، الأحد 22 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و أكد اندريه حرص بلاده على إحلال السلام في اليمن و دعم أي خطوة من شأنها إنهاء مأساة الشعب اليمني.

و اعرب اندريه عن تمنياته بحلول السلام الشامل و العادل لكافة أبناء الشعب اليمني في القريب العاجل.

و تناول لقاء اندريه بـ”ابن حبتور” ضرورة إعادة الحكومة الروسية النظر في تسليم أجزاء من المبالغ المالية اليمنية المطبوعة في موسكو لصالح شريحة المعلمين و المعلمات و الأطباء و الطبيبات في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ.

و لفت ابن حبتور إلى أن الأموال المطبوعة في روسيا و التي وصلت إلى حكومة هادي، ذهب جزء منها منها إلى جماعات إرهابية. مستشهدا بما تم ضبطه من الأموال مع إرهابيين في البيضاء و ميدي و أطراف المخا.

المصدر: وكالة سبأ

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