حصري – تقرير رقابي يكشف عن اختلالات وقصور في المؤسسة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية

يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن اختلالات و فساد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك في التقرير المستندي للجهاز الصادر برقم (486) و تاريخ 7 مايو/آيار 2017.

و تضمن التقرير ما يلي:

(1)

– عدم قيام مجلس ادارة المؤسسة و الادارة التنفيذية باتخاذ أي اجراءات حيال استثمارات المؤسسة و مساهماتها في عدد من الشركات، و تبلغ قيمة تلك المساهماتأكثر من “5” مليار و نصف ريال (5.543.122.496) ريال و لا تحقق للمؤسسة أي عوائد فيما عدا الاستثمار في شركة يمن موبايل.

(2)

– ضعف و قصور آلية متابعة المديونيات المستحقة للمؤسسة لدى الغير التي اصبح بعضها في حكم الجامد و المتعثر و البالغة قيمتها أكثر من 549 مليون ريال (549.373.684) ريال.

(3)

– عدم استكمال مشروع النظام الآلي المالي و التأميني بصورته النهائية، و الذي بدأته المؤسسة منذ سنوات و تسير عملية استكماله ببطء شديد.

(4)

– عدم اجراء دراسة اكتوارية للمركز المالي للمؤسسة المحدد كل خمس سنوات بموجب المادة رقم (12) من قانون التأمينات رقم (26) لسنة 91م، حيث ان آخر دراسة اكتوارية تمت للمركز المالي للمؤسسة 2004م.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 120 – 121.

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