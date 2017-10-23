السفير الأمريكي لدى اليمن: طرفا الصراع اليمني جاهزين للمفاوضات

يمنات – صنعاء

قال السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، إن اليمنيين أنفسهم فقط هم من يمكنهم أن يتفقوا على حل عادل و مُستدام.

و لفت السفير الامريكي إلى أن أي حل في اليمن، يجب أن يكون مبنيا على ثلاثة أسس، تتمثل في “وقف القتال و عدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة و مرحلة انتقالية جديدة تمثل كل اليمنيين.

و أشار تولر إلى أن بلاده تواصل التزامها بتحقيق حل سياسي، غير أن هناك مستوى عالي من انعدام الثقة. منوها إلى وجود أطراف تستغل الصراع لتحقيق مصالحها، ما التقدم نحو السلام صعباً.

و قال السفير الامريكي، إن بلاده تعمل مع شركائها في المنطقة، و دول أخرى مهتمة بهذا البلد بالغ الأهمية، على تحقيق سلام يوفر لليمنيين العاديين حياة مستقرة و مزدهرة.

و أوضح تولر أن بلاده لا تعتقد بأن هناك حلا عسكريا للصراع في اليمن الذي تسبب بمعاناة غير عادية للشعب اليمني على مدى ثلاثة أعوام.

و حث جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار و المجيء إلى طاولة المفاوضات و الاتفاق على حل شامل و ثابت.

و لفت تولر، إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ، لتحقيق السلام. مؤكدا أن بلاده ملتزمة بتحقيق حل سياسي في اليمن. منوها إلى وجود مستوى عالي من انعدام الثقة بين الأطراف اليمنية.

و أوضح أن طرفي الصراع في اليمن جاهزين للمفاوضات الجادة لإنهاء المعاناة الفظيعة التي يعانيها شعبهم.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

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