صحيفة لندنية مقربة من الامارات: تحركات للدبلوماسية الروسية والامريكية والبريطانية في الملف اليمني و”هادي” يقدم تنازلات و”المخلافي” يلتقي سفراء الدول الراعية

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة لندنية مقربة من النظام الاماراتي، إن وزير خارجية حكومة هادي دعاء سفراء الدول راعية التسوية في اليمن لحضور اجتماع مهم، سيعقد الاثنين 23 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و نقلت صحيفة “العرب” اللندنية عن مصادر سياسية وصفتها ب”المطلعة” أن عبد الملك المخلافي، وزير خارجية حكومة هادي، دعا سفراء الدول الـ18 الراعية لمفاوضات السلام في اليمن، بالإضافة إلى السفير الإيطالي، لحضور اجتماع مهم من المفترض أن يعقد صباح الاثنين، في العاصمة السعودية، الرياض.

و حسب الصحيفة، سيعرض المخلافي على السفراء موقف حكومته تجاه الرؤى التي تسعى بعض الدول لبلورتها من أجل استئناف الحوار السياسي بين الفرقاء اليمنيين.

و ذكرت الصحيفة أن المخلافي سيطرح على سفراء الدول المعنية بالملف اليمني موافقة حكومته على استئناف الحوار بشرط استكماله من حيث انتهى في مفاوضات الكويت، و توقيع طرفي صنعاء على وثيقة الكويت التي حددت الإطار العام للحوار.

و قالت الصحيفة إن طبيعة الزيارة التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساتر فيلد بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ في الرياض، تهدف إلى طرح رؤية امريكية على قيادة (الشرعية) اليمنية.

و بحسب الصحيفة، تتضمن هذه الرؤية بدء هادي و حكومته بتقديم تنازلات وصفت بالكبيرة في سبيل المضي قدما باتجاه حل سياسي للملف اليمني.

و من تلك التنازلات التوافق على شخصيات جامعة على رأس الدولة تفضي إلى تطبيع الأوضاع في مختلف مؤسساتها. منوهة إلى أن هذا الأمر وافق عليه “هادي” شريطة أن التزام أنصار الله بالمقابل بالحد الأدنى من القرارات الدولية المتمثلة في الشروع بتسليم الأسلحة الثقيلة.

و طبقا لما أوردته الصحيفة، يسعى المجتمع الدولي لبلورة مسودة اتفاق سياسي تتعامل مع مخاوف و مطالب كافة الأطراف اليمنية.

و كشفت الصحيفة، أن الدبلوماسية الأميركية و الروسية و البريطانية تقوم بتحركات غير مسبوقة في هذا الجانب من خلال الدفع نحو استئناف المفاوضات السياسية بين طرفي الصراع اليمني.

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