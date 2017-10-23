هجوم انتحاري يستهدف قوة موالية للامارات وسط محافظة أبين

يمنات – صنعاء

سقط ضحايا من عناصر قوة غير نظامية موالية للامارات في محافظة أبين، جنوب البلاد، صباح الاثنين 23 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و سقط الضحايا جراء هجوم انتحاري استهدف مقر قيادة قوات الحزام الأمني، في المعهد الفني بمنطقة قرن عشال بمديرية مودية، وسط محافظة أبين.

و تفيد مصادر محلية ان سيارة مفخخة هاجمت بوابة المقر، و انفجرت في البوابة محدثة انفجار عنيف، تلاه “3” انفجارات داخل المقر.

و حسب المصادر، استطاع “3” انتحاريين من الدخول إلى المبنى، و تفجير انفسهم وسط تجمع لعناصر الحزام الأمني.

و تفيد المصادر أن عدة قذائف هاون سقطت داخل المبنى عقب التفجيرات الثلاثة، ما أثار حالة من الارتباك في أوساط المتواجدين داخل المبنى، حيث حاول بعضهم المغادرة إلى خارجه، فتعرض بعضهم لنيران أسلحة متوسطة و خفيفة من عناصر تتمركز في محيط المبنى.

و تسببت الهجوم الانتحاري في مقتل “4” من عناصر الحزام الأمني، و اصابة ما لا يقل عن “10” أخرين، اصابة “6” منهم خطيرة، و تدمير أجزاء من المبنى.

و تفيد معلومات ان الهجوم جاء أثناء ما كان عناصر الحزام الأمني يتهيئون للخروج في حملة أمنية في محيط منطقة قرن عشال، يعتقد أنها كانت تستهدف معاقل لعناصر القاعدة.

القتلى:

1- علي احمد طيبق.

2- صدام معاضة الردفاني.

3- علي الشيبة.

4- مسعود أحمد مسعود.

الجرحى

1- حسين عبد الله المحوري

2- صالح الطيب طيوز.

3- فيصل مهدي علي.

4- علي بن علي صالح.

5- أحمد عبد الله الدعوسي.

6- حسين عبد الله السيد.

7- رائد الحيد.

8- محضار اليافعي.

9- أحمد عبد الله الكازمي.

المصدر: يمنات ، عدن الغد

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