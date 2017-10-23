صحيفة “الجمهورية” تعاود الصدور من صنعاء

يمنات – صنعاء

عادت صحيفة الجمهورية للصدور مرة أخرى بعد توقف دام عامين و نصف العام.

و كانت صحيفة الجمهورية الحكومية تصدر من مدينة تعز، جنوب غرب البلاد، غير أنها توقفت جراء اندلاع الحرب.

و تعرض مبنى مؤسسة الجمهورية الذي تتبعها الصحيفة، للنهب و العبث من قبل عناصر المقاومة، عقب سيطرتهم على حي الجحملية الذي يقع فيه مقر الصحيفة، في اغسطس/آب 2015.

و نهبت مطبعة الصحيفة، و تم العبث بارشيفها، كما نهب معظم أثاث المؤسسة، و لا يزال مبنى المؤسسة تحت سيطرة عناصر متشددة تنتمي لكتائب أبي العباس السلفية.

و صدر أول أعداد صحيفة الجمهورية اليومية، الخميس الماضي، 18 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و يرأس تحرير الصحيفة حاليا الصحفي عبد السلام جابر و هو رئيس مجلس ادارتها الجديد.

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