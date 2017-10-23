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حصري – تقرير رقابي يكشف جوانب القصور والاختلالات في البريد والتوفير البريدي انعكست سلبا على الاقتصادي الوطني

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يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن اختلالات و قصور في مجال البريد و التوفير البريدي، و هو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

و تضمن التقرير ما يلي:

(1)

قصور في اداء الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي أدى الى عدم تنفيذها لمعظم المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة و ترحيلها الى أعوام لاحقة و تعثر البعض منها، طول فترة تنفيذ البعض الآخر، ما يتسبب في تأخير تحقيق أهداف الخطط العامة للهيئة و يؤثر على مستوى تنفيذ الخطط العامة للدولة.

(2)

عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد التوسع المطلوب في نطاق الخدمات المالية و تنويعها من خلال عدم ادخال الخدمات الجديدة المستهدفة و المتمثلة بخدمة “بوست موبايلي” و خدمة الشيكات البريدية و خدمة التحصيل عبر الصراف و خدمة القرض الحسن.

(3)

عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد التوسع المطلوب في نشاط صدوق التوفير البريدي و زيادة حجم امواله.

(4)

عدم اهتمام الهيئة العامة للبريد بتطويل استثمارات أموال صندوق التوفير البريدي في مشروعات فعلية و ذات اثر في الاقتصاد الوطني.

(5)

عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد أي تطوير للخدمات البريدية الاساسية كزيادة السرعة من خلال اتمتة الخدمات البريدية.

(6)

عدم تحقيق التوسع المخطط في نطاق التغطية البريدية من خلال زيادة مناقذ خدماتها و مكاتبها البريدية.

(7)

عدم تطبيق الهيئة العامة للبريد عملية الرقابة الالكترونية و عدم تأسيس قاعدة البيانات المطلوبة لتنفيذها.

(8)

عدم تطوير النظام المحاسبي و المالي للهيئة العامة للبريد ليشمل لكافة العمليات المحاسبية.

(9)

عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد المشاركة الفاعلة في العنونة و الترميز البريدي في الامانة.

(10)

عدم ادخال الهيئة العامة للبريد نظام(GSM) لتقييم نوعية معالجة البريد الوارد من الخارج و ربطه بالشكبة الالكترونية الدولية للبريد العالمي.

(11)

عدم تنفيذ الهيئة العامة للبريد خطة التدريب الجديدة وفق رؤية تهتم بالتدريب عن بعد (POST TRAIN).

(12)

عدم ادخال الهيئة العامة للبريد خدمة الصراف الآلي (A.T.M) والتي تهدف الى تسهيل استلام المتعاملين مع البريد لمستحقاتهم.

(13)

عدم تطوير الشبكة الالكترونية ونظم المعلومات للهيئة العامة للبريد من خلال تنفيذ نظام الكتروني شامل لكافة خدمات الهيئة.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 140 – 141.

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