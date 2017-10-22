تراجع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في عدن

يمنات – صنعاء

قالت مصادر مصرفية إن سعر الدولار تراجع مساء الأحد 22 أكتوبر/تشرين أول 2017 في محافظة عدن و محافظات تديرها حكومة هادي، بعد حملة نفذتها قوات أمنية لاغلاق محال صرافة غير مرخصة.

و بحسب المصادر، تراجع سعر الدولار إلى 388 ريال يمني، و في بعض محلات وصل إلى 385 ريال.

و كان سعر الدولار قد وصل في عدن إلى 412 ريال، يوم السبت.

و بالمقابل تراوح سعر الريال السعودي بين (99 – 101) ريال يمني، بعد أن قد وثل إلى 110 ريال، مساء السبت.

المصدر: يمنات ، عدن الغد

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