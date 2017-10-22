الرئيسة / أخبار عاجلة / الأرصاد ينبه سائقي المركبات في منحدرات تعز وإب وحجة والمحويت وريمة من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والشابورة المائية.

الأرصاد ينبه سائقي المركبات في منحدرات تعز وإب وحجة والمحويت وريمة من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والشابورة المائية.

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