الرئيسة / أخبار عاجلة / الأرصاد ينبه قاطني مرتفعات محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة نسبيا.

الأرصاد ينبه قاطني مرتفعات محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة نسبيا.

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