حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 23 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– طقس صحو إلى غائمة جزئيا بشكل عام و بارد نسبيا أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.
– احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من منحدرات و قمم جبال مرتفعات محافظات (تعز، إب، حجة، المحويت، ريمة).
– تتشكل خلايا من السحب المزنية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية أثناء الفترة المسائية.
المناطق الساحلية
– طقس صحو إلى غائم جزئيا على معظم سواحل الجمهورية.
– الفرصة ما تزال مهيأة لتشكل السحب المزنية الممطرة على أجزاء من السواحل الغربية من البلاد.
– الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، تتراوح سرعتها بين (05 – 12) عقدة. جنوبية إلى جنوبية غربية على الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين (04 – 14) عقدة.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– احتمال هطول أمطار خفيفة.
– الرياح غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين (10 – 18) عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة بشكل عام تميل إلى البرودة أثناء ساعات الصباح الباكر.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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