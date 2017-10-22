حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 23 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– طقس صحو إلى غائمة جزئيا بشكل عام و بارد نسبيا أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.

– احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من منحدرات و قمم جبال مرتفعات محافظات (تعز، إب، حجة، المحويت، ريمة).

– تتشكل خلايا من السحب المزنية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية أثناء الفترة المسائية.

المناطق الساحلية

– طقس صحو إلى غائم جزئيا على معظم سواحل الجمهورية.

– الفرصة ما تزال مهيأة لتشكل السحب المزنية الممطرة على أجزاء من السواحل الغربية من البلاد.

– الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، تتراوح سرعتها بين (05 – 12) عقدة. جنوبية إلى جنوبية غربية على الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين (04 – 14) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– احتمال هطول أمطار خفيفة.

– الرياح غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين (10 – 18) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة بشكل عام تميل إلى البرودة أثناء ساعات الصباح الباكر.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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