مقترحات يجري تداولها على نطاق واسع لمبادرة جديدة للحل في اليمن (لم تؤكد بشكل رسمي)

يمنات – صنعاء

تتداول وسائل اعلام محلية و ناشطين منذ صباح الأحد 22 أكتوبر/تشرين أول 2017، مقترحات يقولون انها لمبادرة جديدة يحملها المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ، في جولته الحالية في المنطقة و التي بدأها، السبت، من العاصمة السعودية، الرياض.

المقترحات التي يتم تداولها على نطاق واسع، سبق أن نشرها، الأحد، صحيفة “العرب” اللندنينة، المقربة من النظام الاماراتي، غير أن ما يتم تداوله من قبل ناشطين على موقع “فيسبوك” الأكثر شعبية في اليمن، تفاصيل تتعلق ببعض النقاط التي نشرتها صحيفة العرب اللندنية.

و تتضمن المبادرة الجديدة بحسب ما يتم تداوله:

– اعلان ايقاف اطلاق النار لعشرة ايام من طرفي صنعاء في الحدود لاثبات حسن النية يقوم التحالف بعدها بيومين بوقف القصف الجوي والعمل على إيقاف الحرب الداخلية في اليمن بارسال اللجان العسكرية مباشرة إلى المحاور المحدده في مهام اللجان.

– يمثل طرف هادي حكومة بن دغر ومن يختاره وحكومة بن حبتور يمثلها الصماد وأعضاء المجلس ومن يختاروا.

– مغادرة الوفود إلى الرياض خلال اليومين الاولى من اعلان وقف اطلاق النار بعد ذلك تعلن المملكة مبادرة خليجية عربية لايقاف عاصفة الحزم وترحيبها بعقد مؤتمر سلام واستضافته في الرياض يشارك فيه كل الأطراف اليمنية بالداخل والخارج.

– يقوم التحالف مع الأطراف اليمنية بالعمل على تشكيل فريق واحد يتكون من لجان اربع (مدنية، عسكرية، دبلوماسية، إنسانية) لها مهام يشاركها ممثلين للأمم المتحدة وسلطنة عُمان والكويت ودول تمثل الجامعة العربية توافق عليها الأطراف اليمنية و تهتم بالآتي:

اللجنة الإنسانية وتقوم بالمهام الأتية:

* تسليم مرتبات بشكل عاجل لعام كامل لموظفي الدولة القدامى المعتمدين حتى نهاية 2014م.

* تقوم اللجنة بعملية مسح وفحص المناطق المتضررة من الحرب و تقديم الدعم الإنساني العاجل لها وتحديد مكتب لاعادة إعمار اليمن تقوم اللجنة بتسجيل حالات الدمار في المؤسسات الحكومية والخاصة وفتح باب التعويضات للمتضررين والمفقودين جراء الحرب وتبحث اللجنة أوضاع السجناء من الأطراف كافة.

* تخصيص موازنة عاجلة يحددها الأطراف اليمنية في الرياض للوزارات الحكومية الهامه في صنعاء و عدن لاعادة عملها أهمها الصحة والتعليم والخ..

* الدعوة لمؤتمر دولي لدعم السلام في اليمن واعادة الاعمار.

اللجنة العسكرية وتقوم بالمهام الأتية:

* تشكيل لجان لأربع محاور لإيقاف وانسحاب الثكنات العسكرية من خطوط التماس وتثبيت وقف إطلاق النار في المحاور التالية:

– محور صعدة ميدي

– محور مأرب وصنعاء

– محور الجوف والبقع

– محور تعز والمخا

– محور شبوة والضالع وحضرموت

* فتح كافة معابر ومنافذ الحدود مع المملكة وسلطنة عمان بالكامل وعلى رأسها منفذي حرض والبقع.

* دمج الجيش اليمني وفق خطة أمنية جديدة تراعي وضع ما بعد الحرب وتعمل على استقرار المدن ومناطق الاشتباك وضبط أمن الطرقات في عموم البلاد.

* تدرس اللجنة العسكرية مقترحات الأطراف اليمنية في الاستفادة من القوات الامنية التي بحوزة الأطراف مثل قوات الحزام الأمني و لجان المقاومة واللجان الشعبية في ضبط الأمن العام بمختلف مناطق تواجد تلك القوات يشاركها الجيش اليمني في عموم البلاد.

* يتم تخصيص موزانة لكل قوة على حدة تدفع شهريا مع الموازنة العامة للدولة.

* تقوم اللجنة بتشكيل لجنة يمنية لاستلام السلاح المتواجد لدى الأطراف اليمنية وعلى رأسهم جماعة أنصار الله.

* تقوم اللجنة العسكرية بعمل جدول زمني بانسحاب قوات التحالف لفترة لا تتجاوز مائة يوم من توقيع اتفاق السلام في اليمن.

اللجنة المدنية تقوم بالمهام التالية

* تهتم بفتح مطارات اليمن أمام الطيران والمواني البحرية والتأكد من إلغاء الحظر الجوي والبحري أمام السفن وضرورة اعادة فتح مكاتب الطيران في المدن الرئيسة في اليمن و شركات النقل البرية و البحرية.

اللجنة الدبلوماسية و تقوم بالمهام التالية:

* فحص مقرات البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية في مدينة صنعاء وعدن لإعادة عملها وتحديد موعد زمني لعودة السفارات والاعلان بذلك.

* تقوم الأطراف اليمنية بعدم مغادرة الرياض إلا بتوقيع اتفاق سلام و تشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال عشرة أيام من توقيع اتفاق السلام في الرياض.

– يتم إعلان جمهورية اليمن الاتحادي.

– يتم اعلان تنحي هادي ونائبه.

– يتم اعلان اعتزال “صالح” العمل السياسي و الحزبي و استعداده للخروج من اليمن لفترة محددة، اذا طلب منه كون قرار بقائه و ممارسته للعمل الحزبي قضية تتعدى حزب المؤتمر.

– إعلان دول الخليج قبول اليمن كعضو رسمي في الاتحاد الخليجي النقدي المنتظر إعلانه في السنوات القادمة.

– تشكل لجنة دولية للتقديم الدعم المالي العاجل للحكومة اليمنية الجديدة في الاستفتاء على الآتي:

– مسودة الدستور الجديد ومشروع الاقاليم.

– إعداد قوائم انتخابات رئاسية برلمانية وفق مخرجات الحوار الوطني خلال فترة ستين او تسعين يوم من تشكيل الحكومة.

– يتابع المجتمع الدولي كيفية ممارسة الحكومة الجديدة أعمالها في كل من مدينة صنعاء و عدن و تقديم الدعم اللازم و العاجل في تأهيل الوزارات و مقرات الحكومة الجديدة في المدينتين بما يسمح لها في ترتيب الوضع الإداري و المالي لمركز الدولة السيادي، و على رأسها البنك المركزي و تسريع عودة النشاط الدبلوماسي بفتح السفارات و القنصليات و إتاحة المجال للمنظمات الدولية في ممارسة عملها و دعوة الأمم المتحدة و الجامعة العربية و مجلس التعاون الخليجي بضرورة تعيين مندوبيها و فتح مقراتها بصورة عاجلة في أي مدينة يناسب مهامها سواء في صنعاء أو عدن.

و هذه المقترحات المتداولة لم يجري تأكيدها بشكل رسمي من قبل المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ، و الذي لم يذكر أي تفاصيل بشأن مبادرته، باستثناء ما أشار اليه في احاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، عن وجود مبادرة جديدة وصفها بالانسانية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا