رغم تعليق الاضراب .. مدارس العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى ما تزال مشلولة وحكومة الانقاذ تتعامل ببرود مع مستحقات المعلمين

يمنات – صنعاء – خاص

ما تزال المدارس في العاصمة صنعاء و المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ لم تستأنف العام الدراسي بالشكل المطلوب، رغم اعلان نقابة المهن التربوية و التعليمية، تعليق الاضراب، و استئناف الدراسة ابتداء من السبت 21 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و عزف كثير من المعلمين في مدارس بالعاصمة صنعاء التوجه إلى المدارس. مرجعين عزوفهم لعدم صرف مرتباتهم التي وعدت حكومة الانقاذ بتشكيل صندوق تربوي لدفع جزء من مرتباتهم.

و يقول معلمون انهم لا يتملكون أجرة التنقل من المنزل إلى المدرسة، فيما يقول اخرون انهم باتوا يمارسون مهن يعيلون منها أسرهم، و لا يستطيعون العودة إلى المدارس بدون مرتبات، لأن ذلك يعني “الموت جوعا” لهم و لأسرهم.

و فتحت مدارس العاصمة صنعاء و محافظات أخرى أبوابها السبت الماضي، غير أن الطلاب حضروا و لم يجدوا المعلمين في الفصول الدراسية، إلا بعضهم و هم قلة.

و من المتوقع أن تعاود النقابة العامة للمهن التربوية و التعليمية معاودة الاضراب، في حال استمرت حكومة الانقاذ في تعاملها ببرود مع مستحقات المعلمين.

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