الرئيسة / أخبار عاجلة / ساحل حضرموت .. العثور على سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش في جول مسحة بضواحي المكلا.
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