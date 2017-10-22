الرئيسة / أخبار عاجلة / أبين .. انقطاع الاتصالات عن منطقتي الحصن وباتيس جراء قطع كابل الألياف الضوئية أثناء تنظيف قنوات الري في دلتا أبين.

أبين .. انقطاع الاتصالات عن منطقتي الحصن وباتيس جراء قطع كابل الألياف الضوئية أثناء تنظيف قنوات الري في دلتا أبين.

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