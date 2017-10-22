رئيس حكومة هادي يحذر من سقوط محافظة الضالع

يمنات – صنعاء

حذر رئيس حكومة هادي، أحمد عبيد بن دغر، من سقوط مديرية مريس بمحافظة الضالع.

جاء ذلك عقب وصول أنصار الله و الجيش المساند لهم إلى مشارف معسكر الصدرين بمديرية مريس، بعد سيطرتهم على عدد من المناطق في المديرية.

و اعتبر ابن دغر سقوط “مريس” سقوط لكل محافظة الضالع. منوها إلى أن عدم عدم وقوف الضالع إلى جانب مريس اليوم يعني عدم وجودهم إلى جانبهم غدا.

و قال: “الدفاع عن مريس، دفاع عن الضالع ومن لم يقف مع أهله في مريس اليوم لن يجدهم غداً إلى جانبه”.

و طالب بعدم قبول هزيمة مريس. معتبرا أن مريس و إب كلها قاتلت إلى جانب الحق دائما. مؤكدا على أنه حان الوقت لنعيد لها بعض من الوفاء.

المصدر: حائط “ابن دغر” على الفيسبوك

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