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ناطق وزارة الصحة عبد الوهاب الكحلاني: 55 بالمئة من المستشفيات والمراكز الصحية في اليمن توقفت نتيجة لاستهدافها من التحالف السعودي.

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