حصري وبالارقام .. فساد في المؤسسة العامة للتنمية العقارية

يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن فساد في المؤسسة العامة للتنمية العقارية.

جاء ذلك في التقرير المستندي للعام المالي 2013 و الصادر برقم (1484) و تاريخ 31 ديسمبر/كانون أول 2016.

(1)

– ما تزال الارضية الواقعة جنوب شرق السفارة التركية بمنطقة ظهر حمير مثبتة في سجلات المؤسسة بمساحة (30.200) م2 و بقيمة أكثر “مليار” و “200” مليون ريال (1.208.032.400) ريال في حين ان المساحة الحقيقية للارض وفقا لعقد التمليك (53.677)م2 بنقص مقدراه (23.477)م2 لم يتم اثباتها في سجلات المؤسسة.

(2)

– عدم استكمال اجراءات اثبات قيمة ارضية تم تمليكها للمؤسسة بمنطقة ظهر حمير تبلغ قيمتها أكثر من “7” مليار و “200” مليون ريال (7.246.701.404) ريال و بمساحة اجمالية (309.558)م2.

(3)

– عدم استكمال الاجراءات اللازمة لتقييم الارض المخصصة لاقامة مشروعي فردوس عدن و جنان عدن في مديرية البرقية عدن و اضافتها الى رأسمال المؤسسة، و تبلغ قيمتها وفقا للتقريرات الاولية للجنة المشكلة من المؤسسة (79) مليار ريال.

– بلغت عدد الاراضي التي كانت مملوكة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية و الحبوب (التي تم تصفيتها) (17) ارضية لم تستكمل المؤسسة “شبام” اجراءات قيدها وتحريزها وبما يحقق الاستفادة ويحافظ عليها من النهب و الضياع.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 120.

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