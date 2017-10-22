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حصري وبالارقام .. فساد في المؤسسة العامة للتنمية العقارية

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يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن فساد في المؤسسة العامة للتنمية العقارية.

جاء ذلك في التقرير المستندي للعام المالي 2013 و الصادر برقم (1484) و تاريخ 31 ديسمبر/كانون أول 2016.

(1)

ما تزال الارضية الواقعة جنوب شرق السفارة التركية بمنطقة ظهر حمير مثبتة في سجلات المؤسسة بمساحة (30.200) م2 و بقيمة أكثر “مليار” و “200” مليون ريال (1.208.032.400) ريال في حين ان المساحة الحقيقية للارض وفقا لعقد التمليك (53.677)م2 بنقص مقدراه (23.477)م2 لم يتم اثباتها في سجلات المؤسسة.

(2)

عدم استكمال اجراءات اثبات قيمة ارضية تم تمليكها للمؤسسة بمنطقة ظهر حمير تبلغ قيمتها أكثر من “7” مليار و “200” مليون ريال  (7.246.701.404) ريال و بمساحة اجمالية (309.558)م2.

(3)

عدم استكمال الاجراءات اللازمة لتقييم الارض المخصصة لاقامة مشروعي فردوس عدن و جنان عدن في مديرية البرقية عدن و اضافتها الى رأسمال المؤسسة، و تبلغ قيمتها وفقا للتقريرات الاولية للجنة المشكلة من المؤسسة (79) مليار ريال.

بلغت عدد الاراضي التي كانت مملوكة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية و الحبوب (التي تم تصفيتها) (17) ارضية لم تستكمل المؤسسة “شبام” اجراءات قيدها وتحريزها وبما يحقق الاستفادة ويحافظ عليها من النهب و الضياع.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 120.

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