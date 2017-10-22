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قوة موالية لـ”محسن” تتمركز في “الخشعة” بعد منعها من الوصول إلى حقل نفطي بشبوة

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يمنات – صنعاء – خاص

تمركزت قوة موالية للجنرال “علي محسن” نائب هادي معززة بأسلحة ثقيلة في نقطة الخشعة الواقعة بين محافظتي حضرموت و شبوة.

و جاء تمركز هذه القوات بعد انسحابها من مثلث حراد بشبوة، عقب اشتباكها مساء السبت 21 أكتوبر/تشرين أول 2017، مع قوة النخبة غير النظامية الموالية للامارات.

و صباح الأحد عززت القوة القادمة المتمركزة في نقطة الحشعة، بقوة تم استقدامها من قيادة المنطقة الأولى بمدينة سيئون بوادي حضرموت، تضم “4” أطقم و مدرعتين و عشرات الجنود.

و كانت القوة متجهة مساء السبت إلى حقل العقلة النفطي بمحافظة شبوة، غير أن قوات النخبة منعتها من الوصول في مثلث “حراد” و تدخلت وساطة قبلية لاقناعها بالعودة إلى نقطة الحشعة.

و تتمركز هذه القوة على بعد “7” كيلو متر من اخر نقطة لقوات النخبة الموالية للامارات التي تتمركز في مثلث “حراد”.

و كانت هذه النقطة تتبع المنطقة العسكرية الأولى، قبل أن تغادرها بداية العام الجاري، عقب نقل اللواء 37 مدرع من الخشعة إلى سيئون و نقل اسلحته إلى مأرب.

و بالمقابل عززت قوات النخبة من تواجدها ظهر الأحد في منطقة العلم القريبة من حقل “عياذ” النفطي، وسط محافظة شبوة.

و تسيطر قوات موالية لـ”محسن” على وادي “جنة” بمديرية عسيلان، الذي تسعى قوات النخبة للوصول اليه.

و تسعى الامارات لنقل مجندين اكملت تدريبهم في معسكر رأس عباس بـ”عدن” إلى مديريات بيحان بشبوة، تحت غطاء ما تسميه “تحرير بيحان”.

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