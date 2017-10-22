قوة موالية لـ”هادي” تسيطر على مرتفع استراتيجي وسط أبين استباقا لوصول قوة موالية للامارات

يمنات – صنعاء – خاص

انتشرت قوة موالية لـ”هادي” في مرتفع جبلي استراتيجي، وسط محافظة أبين، جنوب البلاد، الأحد 22 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و جاء انتشار اللواء 115 مشاة في جبل يسوف المطل على مدينة لودر، استباقا لوصول قوات الحزام الأمني غير النظامية الموالية للامارات و التي تنتشر منذ شهر في محيط مدينة لودر.

يأتي ذلك في اطار الصراع بين القوات الموالية لـ”هادي” و القوات الموالية للامارات في السيطرة على محافظة أبين.

و كانت قوات الحزام الأمني تسيطر على جبلي “يسوف” و “عكد” بمديرية لودر، وسط محافظة أبين، قبل انسحابها نهاية العام الماضي.

و عادت قوات الحزام الأمني إلى مديريتي الوضيع و مودية و لدور و الشريط الساحل يلمحافظة أبين، غير أنها لم تعد إلى كل المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل انسحابها.

و عادت قوات الحزام الأمني بموجب صفقة بين “هادي” و “الامارات” تضمنت انتشار هذه القوات في أبين و شرق عدن، مقابل تمكين حكومة هادي من ممارسة أعمالها، حسب تقارير صحفية.

انتشار اللواء 15 في جبل يسوف و محيط مدينة لودر، سيدفع بالوضع إلى التوتر بين الطرفين، كون السيطرة على هذا الجبل تعني السيطرة على مدينة لودر و التحكم بالطرق المتجهة اليها و المارة بمحيطها.

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