قناة المسيرة تصدر بلاغاً بشأن الخبر المنسوب إليها عن “شنق وسحل صالح” الذي نشرته قناة “روسيا اليوم”

يمنات – صنعاء

دانت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله ما وصفته بـ”الافتراء الكاذب” التي نشرها موقع “قناة روسيا اليوم”بعنوان “الحوثيون يصفون صالح بالخائن والجبان ويطالبون بشنقه وسحله”.

وقالت قناة المسيرة في بلاغ صحفي صدر عنها، مساء السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017 ، “الأخبار الكاذبة التي نشرها موقع قناة روسيا اليوم بتاريخ اليوم السبت وحشرها اسم قناة المسيرة ضمن تلك الافتراءات هي عادتها تستهدف الجبهة الداخلية المواجهة للعدوان الخارجي على البلد والقوى الوطنية”.

ودعا البلاغ القائمين على موقع قناة “روسيا اليوم” إلى تحري المصداقية، ومراجعة خطابها الاعلامي تجاه تغطيتها لقضية اليمن وما يتعرض له من عدوان وحصار أزهف آلاف الأرواح واحرق الأخضر واليابس.