حظك مع الابراج الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول2017.

برج الحمل

مهنياً: يشير هذا اليوم الى بعض التأخير والتسويف والمماطلة بشأن قضية مالية أو مهنية مهمة جداً

عاطفياً: تفهّمك لحاجات الشريك يميزك عن غيرك فلا تتخلَّ عن هذه الميزة، لا بل جدد في أسلوب تعاملك معه باستمرار

صحياً: تكون نفسيتك مرتاحة ويزول القلق الذي كنت تشعر به منذ مدة

برج الثور

مهنياً: يلوّح هذا اليوم ببعض الالتباس، وربما يشير إلى فسخ عقد مع أحد الشركاء خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة

عاطفياً: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما

صحياً: تقوم برحلة مع بعض الأصدقاء تستمتع بها كثيراً وترفّه فيها عن نفسك

برج الجوزاء

مهنياً: الحل الوسط هو الأفضل في العمل، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً

عاطفياً: طلبات الشريك لم تعد تحتمل، وهي قد تنعكس سلباً على العلاقة، وتوقع الأسوأ

صحياً: تقاوم المحاولات التي يسعى أصحابها من خلالها لتعريض نفسك لأخطار صحية

برج السرطان

مهنياً: تنتقل الشمس إلى برج العقرب، وهو موقع ملائم لك، في حين يدخل كوكب مارس برج الميزان فتعيش جواً من التناقضات، وتستبدل مشروعاً بآخر

عاطفياً: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك

صحياً: كثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعاً صحياً غير مستقر

برج الأسد

مهنياً: قد يسبّب هذا اليوم بعض المراوحة أو التراجع أو عمليات التأجيل أو الالتباس، ابتداء من هذا اليوم

عاطفياً: محطات من السعادة في العلاقة بالشريك، وهذا من شأنه تعزيز الثقة بينكما إلى حد كبير

صحياً: إختر الحل المناسب للمحافظة على الشأن الصحي، وإذا تعذر عليك ذلك إليك بأصحاب الاختصاص

برج العذراء

مهنياً: تبدو وكأنّك تحت المجهر وأخطاؤك مضخّمة على نحو فظيع، فلا تستخف بالتعليمات ولا تفاخر بنفسك ولا تعاند!

عاطفياً: تلتقي شخصاً يظهر فجأة في محيطك وتبدأ معه علاقة مميزة وقد تفكّر في الاستقرار

صحياً: لا تخطئ بحق صحتك وتهملها غير عابئ بها معتقداً أنك تقوم بالعمل الصائب

برج الميزان

مهنياً: تناقش موضوعا مالياً، وقد تربح قضية او تكسب جائزة معنوية، وتميل الى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحدهم

عاطفياً: يسألك الحبيب أن تمنحه فرصة ثانية ليثبت مدى حبه لك وإخلاصه وشفافيته في التعاطي معك

صحياً: إذا كنت تعاني أرقاً في الليل، فالأمر يستدعي زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب

برج العقرب

مهنياً: قد تتسلم منصباً مهماً في الأيام المقبلة، لكنّ الأمر مرهون بمدى تمكنك من إظهار كفاءتك لهذا المنصب

عاطفياً: قد تجد نفسك مجبراً على الوفاء بما عاهدت الشريك عليه، وإن كان الظرف لا يناسبك اليوم

صحياً: حاول أن تريح نفسك وتهدّئ أعصابك، وتجنّب كل ما قد يستفزك

برج القوس

مهنياً: يكفّ الآخرون عن معاكستك، فتشعر بالتحسن المعنوي والجسدي، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك

عاطفياً: تزداد علاقتك بالشريك رسوخاً وتصبح أكثر حميمية وتفكران في الارتباط الجدي

صحياً: إذا أردت المحافظة على رشاقتك، جهّز نفسك للمهمة المطلوبة منك، اتباع حمية صحية

برج الجدي

مهنياً: تتشابك المصالح وتتناقض، لكنّك تحصل على ما تريد وتحقق الأماني وتتسارع الخطوات لدعمك

عاطفياً: تسود علاقتك بالحبيب بعض المناوشات، لا تيأس هي أمور طبيعية يمكن أن تمر بها أي علاقة

صحياً: الجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء بعد ساعات العمل المرهقة

برج الدلو

مهنياً: تجنّب فرض وجهة نظرك هذا اليوم، بإمكانك طرح الأفكار بسهولة من دون أن تواجه معارضة أو عقبات

عاطفياً: الانطباع السائد مع الشريك يثبت أنك قادر على معالجة الإشكالات بهدوء

صحياً: التوتر الدائم الذي ينتابك أمام أبسط الأمور يسبب لك مشاكل أنت بغنى عنها

برج الحوت

مهنياً: يصادفك يوم مريح فلا يتأثر مزاجك ببعض الأشخاص الذين يعثّرونك خطواتك المستقبلية

عاطفياً: السلبيات من جانب الشريك تترك آثاراً سلبية على العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتماً

صحياً: إنطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة

المصدر:عرب حظ

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