الصحة اليمنية: أكثر من 8 مليارات خسائر النظام الصحي و 55 % من المستشفيات خرجت عن العمل

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هشتاقاتوزارة الصحة
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فساد صارخ وفشل ذريع .. الحلقة الأولى (1)
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صحيفة امريكية: ترامب سيمنع نشر وثائق تتعلق باغتيال جون كينيدي
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حظك مع الابراج الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول2017
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اشتباكات غرب مدينة تعز على خلفية مقتل شخص في ادارة شرطة المظفر
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ولد الشيخ يكشف عن ترتيبات ستبدأ خلال الأيام القادمة من مدينة عدن
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