الصحة اليمنية: أكثر من 8 مليارات خسائر النظام الصحي و 55 % من المستشفيات خرجت عن العمل

يمنات

كشفت وزارة الصحة اليمنية، السبت، عن أرقام كارثية حول الوضع الصحي والإنساني في اليمن الذي تسبب به القصف والحصار السعودي بحق الشعب اليمني منذ مارس 2015.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الحكيم الكحلاني خلال مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة صنعاء، إن أكثر من 55 % من المستشفيات والمراكز الصحية خرجت عن العمل جراء العدوان المباشر عليها.

وأكد الكحلاني أنه وفقا لتقديرات الوزارة غير النهائية فإن الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن من قبل العدوان السعودي أدى إلى وفاة أكثر من 14 ألفا من المرضى، مشيرا إلى أن أكثر من 95 ألف مريض بحاجة إلى السفر للخارج لتلقي العلاج.

وأضاف، أن أكثر من نصف مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية بسبب العدوان والحصار، وأن أكثر من 800 ألف أصيبوا بوباء الكوليرا منذ أواخر أبريل الماضي، مؤكدا وفاة أكثر من2000 شخص حتى اليوم في حصيلة غير نهائية بسبب الوباء.

لافتاً، أنه وفقا لتقديرات الوزارة غير النهائية فقد بلغت خسائر النظام الصحي جراء العدوان أكثر من 8 مليارات دولار.

وأضاف أن الأدوية والمستلزمات الطبية التي تأتي إلى اليمن يتم احتجازها في جيبوتي لأشهر ما يؤدي إلى فسادها.

وتفاقمت الظروف الصحية للمواطنين نتيجة لنقص الغذاء وازدياد حالات سوء التغذية وانعدام فرص الحصول على خدمات صحية ملائمة وانتشار الأمراض والأوبئة كالكوليرا، بسبب الحصار والعدوان الذي تقوده السعودية مع نحو 17 دولة على اليمن منذ مارس/آذار 2015.