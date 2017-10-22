شبوة .. اشتباكات بين قوات موالية للإمارات وقوات موالية لعلي محسن على خلفية السيطرة على حقل العقلة النفطي

يمنات – صنعاء

اكدت مصادر محلية ان تبادلا لإطلاق النار وقع بعد مغرب اليوم السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بين وحدات عسكرية من جيش النخبة الشبوانية الموالية للإمارات وإخرى من اللوء 23 مشاة المرابط في العبر والمحسوب على علي محسن الاحمر .

و اوضحت المصادر لصحيفة “عدن الغد” ان تبادل اطلاق النار حدث بين الجانين عندما كانت قوة من اللوء 23 في طريقها إلى حقل العقلة النفطي بمحافظة شبوة في محاولة للسيطرة على مهمة الحماية.

و ضافت المصادر، ان قوات من جيش النخبة سارعت إلى اعتراضها عند وصولها الى مثلث حراد على طريق العبر – شبوة حيث شهدت المنطقة توتر تدخلت على اثره وساطات لإعطاء قوة اللواء 23 مهلة بالانسحاب

هذا وكانت قوات من النخبة الشبوانية قد تمركزت في منطقة العلم على مقربة من عياذ وذلك عقب محاولتها للسيطرة واستلام مهمة الحماية الامنية لموقع الشركات إلا ان طلبها هذا قوبل برفض قائد القطاع الذي اكد انه لن يسلم الحماية إلا بتوجيهات رئاسية صريحة.

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