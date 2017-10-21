الرئيسة / أخبار عاجلة / أكثر من 100 معتقل في سجن تديره الامارت في بير أحمد غرب عدن يبدأون اضرابا عن الطعام مطالبين بالافراج عنهم أو احالتهم إلى القضاء.

أكثر من 100 معتقل في سجن تديره الامارت في بير أحمد غرب عدن يبدأون اضرابا عن الطعام مطالبين بالافراج عنهم أو احالتهم إلى القضاء.

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