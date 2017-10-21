الرئيسة / أخبار عاجلة / أكثر من 100 معتقل في سجن تديره الامارت في بير أحمد غرب عدن يبدأون اضرابا عن الطعام مطالبين بالافراج عنهم أو احالتهم إلى القضاء.
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