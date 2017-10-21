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حصري – فساد في وزارة الاتصالات يحرم الخزينة العامة للدولة أكثر من نصف مليار ريال

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يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن فساد في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

و تضمن تقرير الجهاز الخاص بنتائج فحص و مراجعة الحساب الختامي لوزارة الاتصالات و تقنية المعلومات لعام 2012، و المرفوع لوزير الاتصالات و تقنية المعلومات، برقم (314) و تاريخ 24 فبرائر/شباط 2016، تضمن العديد من الاختلالات و الملاحظات وجوانب القصور من اهمها ما يلي:

صرف أكثر من “3” و نصف المليون ريال (3.510.580) ريال بدون وجه حق.

صرف أكثر من “56” مليون و “300” ألف ريال (56.353.945) ريال بالمخالفة للقوانين و اللوائح النافذة.

صرف أكثر من “2” مليون و “250” ألف (2.294.200) ريال دون استيفاء الوثائق والمستندات.

عدم تصفية العهد حيث بلغ الرصيد في 31 ديسمبر/كانون أول 2013، أكثر من “10” مليون و “800” ألف ريال (10.831.090) ريال.

عدم تصفية و اقفال الاعتماد المستندي بأكثر من “309” مليون ريال (309.360.596) ريال و المقيدة عهد على الهيئة العامة للبريد.

عدم فرض غرامات و عقوبات بـ”85″ مليون و “500” ألف ريال (85.500.000) ريال على شركة “واي”.

تحفظ الجهاز على الايرادات الموردة من قبل شركات الهاتف النقال و الشركات العاملة في مجال النفط و الغاز و السفارات مقابل استخدامهم وصلات المايكروويف.

وجود مبالغ مستحقة على الجهاز الحكومي و الشركات المحلية والاجنبية بأكثر من “172” مليون (172.185.333) ريال لم يتم تحصليها حتى تاريخه.

عدم اثبات المستحقات للدولة من أرباح المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية بأكثر من 239 مليون ريال (239.420.306) ريال.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 94.

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