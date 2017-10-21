حصري – فساد في وزارة الاتصالات يحرم الخزينة العامة للدولة أكثر من نصف مليار ريال

يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن فساد في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

و تضمن تقرير الجهاز الخاص بنتائج فحص و مراجعة الحساب الختامي لوزارة الاتصالات و تقنية المعلومات لعام 2012، و المرفوع لوزير الاتصالات و تقنية المعلومات، برقم (314) و تاريخ 24 فبرائر/شباط 2016، تضمن العديد من الاختلالات و الملاحظات وجوانب القصور من اهمها ما يلي:

– صرف أكثر من “3” و نصف المليون ريال (3.510.580) ريال بدون وجه حق.

– صرف أكثر من “56” مليون و “300” ألف ريال (56.353.945) ريال بالمخالفة للقوانين و اللوائح النافذة.

– صرف أكثر من “2” مليون و “250” ألف (2.294.200) ريال دون استيفاء الوثائق والمستندات.

– عدم تصفية العهد حيث بلغ الرصيد في 31 ديسمبر/كانون أول 2013، أكثر من “10” مليون و “800” ألف ريال (10.831.090) ريال.

– عدم تصفية و اقفال الاعتماد المستندي بأكثر من “309” مليون ريال (309.360.596) ريال و المقيدة عهد على الهيئة العامة للبريد.

– عدم فرض غرامات و عقوبات بـ”85″ مليون و “500” ألف ريال (85.500.000) ريال على شركة “واي”.

– تحفظ الجهاز على الايرادات الموردة من قبل شركات الهاتف النقال و الشركات العاملة في مجال النفط و الغاز و السفارات مقابل استخدامهم وصلات المايكروويف.

– وجود مبالغ مستحقة على الجهاز الحكومي و الشركات المحلية والاجنبية بأكثر من “172” مليون (172.185.333) ريال لم يتم تحصليها حتى تاريخه.

– عدم اثبات المستحقات للدولة من أرباح المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية بأكثر من 239 مليون ريال (239.420.306) ريال.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 94.

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