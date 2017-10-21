اشتباكات غرب مدينة تعز على خلفية مقتل شخص في ادارة شرطة المظفر

يمنات – خاص

تدور اشتباكات في محيط شرطة مديرية المظفر، غرب مدينة تعز، جنوب غرب البلاد، منذ عصر السبت 21 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و أفادت مصادر محلية ان قتيلين سقطا جراء اشتباكات بين مسلحين هاجموا ادارة شرطة المظفر على خلفية مقتل شخص يدعى “فارس المجنون” في ادارة الشرطة من قبل مرافقي عبد العزيز مدهش نائب مدير شرطة المظفر.

و أوضحت المصادر أن مرافقي مدهش اعتلوا أسطح ادارة الشرطة و نصبوا متاريس، فيما يتمرس المسلحون الآخرون في محيط ادارة الشرطة.

و أكدت المصادر أن الطرفان يتبادلان اطلا قالنار من أسلحة متوسطة و خفيفة، و يسمع دوي انفجارات يعتقد أنها لقذائف “آر بي جي”.

و عبد العزيز مدهش هو أحد قيادات مليشيات الاصلاح بتعز، و متهم بأكثر من “5” قضايا قتل، معظمها وقعت غرب مدينة تعز، كان أخرها قتله طفله في العاشرة من عمره بداية العام 2015، على خلفية شجار له مع سائق حافلة نقل ركاب، بعد رفضه دفع الايجار، اطلق على اثرها النار من سلاح كلاشنكوف ما تسبب في قتل الطفل.

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