ولد الشيخ يكشف عن ترتيبات ستبدأ خلال الأيام القادمة من مدينة عدن

يمنات – صنعاء

كشف المبعوث الأممي عن قرب عمل المنظمات الدولية من مدينة عدن، جنوب البلاد.

جاء ذلك عقب لقاء جمعه بـ”هادي” في العاصمة السعودية، الرياض، السبت 21 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و قال ولد الشيخ، إن الأيام القادمة ستشهد استئناف عمل المنظمات الدولية من عدن، بصورة ايجابية، بينها مكاتب الامم المتحدة.

و يحمل ولد الشيخ في زيارته الحالية للرياض، مبادرة وصفها بالانسانية، تقول مصادر صحفية انها تتكون من “5” أفكار هي: ميناء الحديدة و المرتبات وحصار تعز و مطار صنعاء والأسرى والمعتقلين.

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