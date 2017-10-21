صحيفة خليجية: مبادرة جديدة للحل في اليمن يدعمها “الكرملين” الروسي ورعاة التسوية و”صالح” سيزور موسكو لهذا السبب

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة اماراتية ان ضغوط روسية تمارس على طرفي صنعاء للقبول بمبادرة أممية جديدة للحل السياسي في اليمن.

و نقلت صحفية “الخليج” الاماراتية عن مصادر سياسية وصفتها بـ”المقربة” من السفارة الروسية بصنعاء، أن المبادرة الجديدة تحظى بدعم “الكرملين” الروسي و الدول الراعية للمسار السياسي للحل في اليمن.

و حسب الصحيفة، الزيارة المرتقبة للرئيس السابق “صالح” إلى روسيا جاءت بناء على طلب الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، و تمثل جزءاً من ترتيبات تم الاتفاق عليها بين الأخير و الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارته لموسكو.

و لفتت الصحيفة إلى أن “صالح” سيلتقي بشكل غير معلن بمسؤولين في الخارجية و المخابرات الروسية بهدف حث “صالح” ليكون جزءاً من الحل للأزمة اليمنية.

و قالت الصحيفة الاماراتية إن “صالح” سيشارك على هامش زيارته في ندوة سياسية بدعوة من معهد روسي متخصص في دراسة الشؤون المتعلقة بالشرق الأوسط تكرس لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية و سبل التوصل للحل السياسي.

و نوهت الصحيفة إلى أن “صالح” سيجري فحوصات طبية و عملية جراحية لاستخراج شظايا لا تزال عالقة بجسده جراء تعرضه لمحاولة اغتيال في يونيو/حزيران 2011.

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