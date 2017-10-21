حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 22 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، تميل إلى البرودة نسبيا خلال الليل.
– تتشكل نهارا السحب الركامية المزنية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة على السواحل الشرقية.
– أجواء غائمة جزئيا على السواحل الجنوبية.
– الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (05 – 15) عقدة.
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على السواحل الغربية، وقد تتشكل خلايا من السحب المزنية خلال فترة ما بعد الظهر.
– الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، تتراوح سرعتها بين (06 – 16) عقدة.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– الرياح السطحية جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة، تتراوح سرعتها بين (10 – 20) عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة بوجه عام.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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