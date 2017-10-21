حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 22 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، تميل إلى البرودة نسبيا خلال الليل.

– تتشكل نهارا السحب الركامية المزنية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة على السواحل الشرقية.

– أجواء غائمة جزئيا على السواحل الجنوبية.

– الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (05 – 15) عقدة.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على السواحل الغربية، وقد تتشكل خلايا من السحب المزنية خلال فترة ما بعد الظهر.

– الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، تتراوح سرعتها بين (06 – 16) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح السطحية جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة، تتراوح سرعتها بين (10 – 20) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة بوجه عام.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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