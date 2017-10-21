الرئيسة / أخبار عاجلة / الأرصاد يحذر قاطني المناط الجبلية من الانخفاض النسبي لدرجات الحرارة خلال الليل والصباح.
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