بعد مرور عامان من انتهاء الحرب في عدن..

يمنات
فتحي بن لزرق
عامان منذ انتهاء الحرب في عدن ولم يتحقق شيء .
– عامان من الاكاذيب التي توزعها كل الاطراف .
– عامان والناس لاتزال تبحث عن رواتبها التي لاتجدها .
– عامان والتحالف العربي لايزال غير قادرا على توفير دبة بترول واحدة بعدن .
– عامان ولاتزال انقطاعات الكهرباء متواصلة وتردي الخدمات في كل جانب .
– عامان منذ ان اعلنا تحرير “عدن” من ميليشيا الحوثي لنغرق ب54 ميليشيا من كل شكل ولون .
– عامان منذ اعلنا تحرير الجنوب لنعود مجددا الى الساحات والشوارع والمهرجانات وبيع الخطابات الوهمية وهتافات (سير سير) ونطالب بالتحرير مجددا.
– عامان والموظف المسكين لايزال ينتظر راتبه وقوت اولاده .
– عامان والرئيس هادي لايزال طريدا والحكومة محاصرة .
– عامان على طلاء المدارس وتوزيع قطعتي كعك وحديث الوهم بدبي “جديدة”
– عامان على اول حديث عن تشكيل جيش وطني حقيقي ولم يتحقق شيء حتى اليوم .
وبعد عامين اسمحوا لي ان اسأل المزايدين في (الجنوب) ما الذي تحقق اذا كان كل ماذكرته اعلاه لم يتحقق ؟؟
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