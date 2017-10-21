بعد مرور عامان من انتهاء الحرب في عدن..

يمنات

فتحي بن لزرق

عامان منذ انتهاء الحرب في عدن ولم يتحقق شيء .

– عامان من الاكاذيب التي توزعها كل الاطراف .

– عامان والناس لاتزال تبحث عن رواتبها التي لاتجدها .

– عامان والتحالف العربي لايزال غير قادرا على توفير دبة بترول واحدة بعدن .

– عامان ولاتزال انقطاعات الكهرباء متواصلة وتردي الخدمات في كل جانب .

– عامان منذ ان اعلنا تحرير “عدن” من ميليشيا الحوثي لنغرق ب54 ميليشيا من كل شكل ولون .

– عامان منذ اعلنا تحرير الجنوب لنعود مجددا الى الساحات والشوارع والمهرجانات وبيع الخطابات الوهمية وهتافات (سير سير) ونطالب بالتحرير مجددا.

– عامان والموظف المسكين لايزال ينتظر راتبه وقوت اولاده .

– عامان والرئيس هادي لايزال طريدا والحكومة محاصرة .

– عامان على طلاء المدارس وتوزيع قطعتي كعك وحديث الوهم بدبي “جديدة”

– عامان على اول حديث عن تشكيل جيش وطني حقيقي ولم يتحقق شيء حتى اليوم .

وبعد عامين اسمحوا لي ان اسأل المزايدين في (الجنوب) ما الذي تحقق اذا كان كل ماذكرته اعلاه لم يتحقق ؟؟

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