تعز .. كتائب أبي العباس السلفية تتراجع عن تسليم المقرات الحكومية للسلطة المحلية عقب اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش

يمنات – صنعاء

رفضت كتائب أبي العباس السلفية المدعومة إماراتياً، تسليم مرافق حكومية في تعز لحكومة هادي بحجة أن حكومة هادي تركت تلك المرافق بعد إخلائها ليسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش.

وقالت كتائب أبي العباس، الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، في بيان لها، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين مسلحي الجماعة ومسلحي هاشم الصنعاني التابعة لـ “داعش”، الثلاثاء الماضي، في حي وادي المدام، أسفل قلعة القاهرة بتعز.

وأوضح البيان أن تلك المواجهات اندلعت ” بعد اصدار بيان الجبهة الشرقية عن تسليم 21 مرفق حكومي للسلطة المحلية ومطالبة جباري (نائب رئيس حكومة هادي) بسرعة استلام المرافق بعدها بساعة قام هاشم بالاعتداء على أحد الاطقم العسكرية التابع للكتائب.

وأضاف ان مسلحي هاشم الصنعاني حاولوا السيطرة على مبنى بريد المظفر وتحويله إلى محكمة له، واشتدت الاشتباكات واستمرت أكثر من ثلاث ساعات.

واشار الى انهم استطاعوا مداهمة بيت طه العاقل و التي اغتصبها الصنعاني فكانت مقرا له ومحكمة وسجن ومخزن لمتفجرات تصنيع محلي.

وقال البيان أنه “بعد فرار عصابة هاشم الصنعاني من المنزل تم الدخول ووجدنا أشياء كثيرة اخطرها الصواعق ومواد تفجير و عبوات جاهزة شديدة الانفجار تم التحريز عليها كانت جاهزة للاستخدام”.

و تربط الصنعاني علاقات قوية بقيادات في مليشيات الاصلاح، ابرزهم عرفات الصوفي، الذي يتهم بنهب حاضنات البكتيريا من مستشفى الدرن و تسليمها لقيادات في تنظيم داعش.

وكانت كتائب أبي العباس اعلنت قبل يومين استعدادها لتسليم 21 مرفق حكومي للسلطة المحلية بينها قيادة محور تعز وإدارة الأمن وكلية الآداب.

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