حظك مع الابراج السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول2017.

برج الحمل

مهنياً: القمر الجديد في برج الميزان مواجهاً للشمس وأورانوس في برجك، قد يشير إلى بلبلة ما وانقلاب في حياة بعض مواليد الحمل

عاطفياً: الاعتراض على كل شيء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك حتى لو جرحك أحياناً

صحياً: تواكب كل جديد على الصعيد الطبّي بغية الاطّلاع على ما يفيد وضعك الصحي

برج الثور

مهنياً: تتعزز قدراتك الفكرية وقد تتبدل الظروف لمصلحتك وتطلع على معلومات وأفكار وتسافر أو تتصل بجهة أجنبية فتشعر بالأمان والارتياح

عاطفياً: حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية

صحياً: بعدما أنقصت وزنك إلى الحد المطلوب منك بت تشعر بارتياح كبير في تنقلاتك وحركاتك

برج الجوزاء

مهنياً: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً في العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك

عاطفياً: عليك أن تكون شفافاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، ولن تنطلي عليه ألاعيبك

صحياً: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة

برج السرطان

مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك قد تتخطاها بمساعدة الشريك، وستظهر النتائج سريعاً

صحياً: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود

برج الأسد

مهنياً: عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة ضغط العمل بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ

عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه

صحياً: تجنب المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، وأكثر من تناول الخضراوات والفواكه

برج العذراء

مهنياً: قد يتحدث هذا اليوم عن بعض التأجيل في سفر أو موعد أو اتصال مهم جداً

عاطفياً: تعيش يوماً قلقاً لأنك لا تعلم حقيقة شعور الطرف الآخر، ولا بد من الانتظار لجلاء الأمور

صحياً: تضع حداً لتقاعسك وتكاسلك، وتقرّر الانطلاق بمشاريع تعود عليك بالفائدة صحياً، هنيئاً لك

برج الميزان

صحياً: لا تبدِ تذمراً من النهوض باكراً والقيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك

مهنياً: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة

عاطفياً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات، ويساهم في توطيد العلاقة بينكما

برج العقرب

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ليونة وتسامحاً في العلاقة بالزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة كلها

عاطفياً: لن تجد أفضل من الشريك لتفهم الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه لن يتوانى عن مساعدتك لتخطيها

صحياً: مارس ركوب الدراجة الهوائية ولو ثلاث مرات في الأسبوع إنما في الطرقات السهلة لا صعوداً

برج القوس

مهنياً: يجب أن تفكر إيجابياً لتتخطى المصاعب التي تواجهك، فالسلبية غالباً ما تكون أكثر ضرراً

عاطفياً: وضع الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه الموضوعات التي تشغل بالك، وستجد الردود المناسبة

صحياً: عينك ساهرة دائماً على العمل، لكنها غافلة عن المحافظة على سلامة الصحة لكي تستمر في ممارسة العمل

برج الجدي

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المحقة وقد تبلغ الهدف المنشود

عاطفياً: تتحسّن العلاقة بالشريك على مختلف الصعد، ذلك بعد الخلاف البسيط الذي استجد بينكما أخيراً

صحياً: مارس أي نوع من الرياضة أنت قادر عليه، فهو مفيد لك على الدوام

برج الدلو

مهنياً: فارق كبير بين القديم والمستقبل، إلا أن المهم هو الاستفادة من العبر والدروس

عاطفياً: صارح الشريك بحقيقة مشاعرك، فهو متفهّم وقادر على استيعابك

صحياً: عليك أن توفر لنفسك بعض الراحة، حتى تستعيد نشاطك تدريجياً وتواصل جهدك لتحسين وضعك

برج الحوت

مهنياً: تؤدّي مهمّة أو رسالة، وتقوم بعمل يتطلّب جرأة وشجاعة، وتتمتع بكل مقوّمات النجاح

عاطفياً: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما

صحياً: تخلّص من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية.

المصدر:عرب حظ

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