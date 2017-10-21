حظك مع الابراج السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول2017.
برج الحمل
مهنياً: القمر الجديد في برج الميزان مواجهاً للشمس وأورانوس في برجك، قد يشير إلى بلبلة ما وانقلاب في حياة بعض مواليد الحمل
عاطفياً: الاعتراض على كل شيء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك حتى لو جرحك أحياناً
صحياً: تواكب كل جديد على الصعيد الطبّي بغية الاطّلاع على ما يفيد وضعك الصحي
برج الثور
مهنياً: تتعزز قدراتك الفكرية وقد تتبدل الظروف لمصلحتك وتطلع على معلومات وأفكار وتسافر أو تتصل بجهة أجنبية فتشعر بالأمان والارتياح
عاطفياً: حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية
صحياً: بعدما أنقصت وزنك إلى الحد المطلوب منك بت تشعر بارتياح كبير في تنقلاتك وحركاتك
برج الجوزاء
مهنياً: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً في العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك
عاطفياً: عليك أن تكون شفافاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، ولن تنطلي عليه ألاعيبك
صحياً: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة
برج السرطان
مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية
عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك قد تتخطاها بمساعدة الشريك، وستظهر النتائج سريعاً
صحياً: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود
برج الأسد
مهنياً: عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة ضغط العمل بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ
عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه
صحياً: تجنب المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، وأكثر من تناول الخضراوات والفواكه
برج العذراء
مهنياً: قد يتحدث هذا اليوم عن بعض التأجيل في سفر أو موعد أو اتصال مهم جداً
عاطفياً: تعيش يوماً قلقاً لأنك لا تعلم حقيقة شعور الطرف الآخر، ولا بد من الانتظار لجلاء الأمور
صحياً: تضع حداً لتقاعسك وتكاسلك، وتقرّر الانطلاق بمشاريع تعود عليك بالفائدة صحياً، هنيئاً لك
برج الميزان
صحياً: لا تبدِ تذمراً من النهوض باكراً والقيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك
مهنياً: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة
عاطفياً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات، ويساهم في توطيد العلاقة بينكما
برج العقرب
مهنياً: عليك أن تكون أكثر ليونة وتسامحاً في العلاقة بالزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة كلها
عاطفياً: لن تجد أفضل من الشريك لتفهم الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه لن يتوانى عن مساعدتك لتخطيها
صحياً: مارس ركوب الدراجة الهوائية ولو ثلاث مرات في الأسبوع إنما في الطرقات السهلة لا صعوداً
برج القوس
مهنياً: يجب أن تفكر إيجابياً لتتخطى المصاعب التي تواجهك، فالسلبية غالباً ما تكون أكثر ضرراً
عاطفياً: وضع الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه الموضوعات التي تشغل بالك، وستجد الردود المناسبة
صحياً: عينك ساهرة دائماً على العمل، لكنها غافلة عن المحافظة على سلامة الصحة لكي تستمر في ممارسة العمل
برج الجدي
مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المحقة وقد تبلغ الهدف المنشود
عاطفياً: تتحسّن العلاقة بالشريك على مختلف الصعد، ذلك بعد الخلاف البسيط الذي استجد بينكما أخيراً
صحياً: مارس أي نوع من الرياضة أنت قادر عليه، فهو مفيد لك على الدوام
برج الدلو
مهنياً: فارق كبير بين القديم والمستقبل، إلا أن المهم هو الاستفادة من العبر والدروس
عاطفياً: صارح الشريك بحقيقة مشاعرك، فهو متفهّم وقادر على استيعابك
صحياً: عليك أن توفر لنفسك بعض الراحة، حتى تستعيد نشاطك تدريجياً وتواصل جهدك لتحسين وضعك
برج الحوت
مهنياً: تؤدّي مهمّة أو رسالة، وتقوم بعمل يتطلّب جرأة وشجاعة، وتتمتع بكل مقوّمات النجاح
عاطفياً: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما
صحياً: تخلّص من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية.
المصدر:عرب حظ
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