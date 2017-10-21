الرئيسة / أخبار عاجلة / صعدة .. طيران التحالف السعودي شن غارتين على مديرية الظاهر وغارتين على وادي آل ابوجبارة ومنطقة الفرع بـمديرية كتاف.

صعدة .. طيران التحالف السعودي شن غارتين على مديرية الظاهر وغارتين على وادي آل ابوجبارة ومنطقة الفرع بـمديرية كتاف.

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