جهاز “أمن ومعلومات” يَعمل في الظّل السعودي سِرًّا لصالح محمد بن سلمان

يمنات – صنعاء

تحدّثت أوساط دبلوماسية غربية، عن ظهورٍ لافتٍ في إيقاع الحياة السياسية في السعودية لجهاز “أمن ومعلومات “جديد ومُستحدث، ولا يزال سِريًّا يُديره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبصورةٍ غير مَركزيّة، وبعيدًا عن مجسّات وزارة الداخلية ومجلس الأمن الوطني.

وتعرّض تقرير نشرته “رأي اليوم”، لما أسماه بقنواتٍ خفيّةٍ وخلفيّةٍ للمَعلومات الأمنيّة تَصل حَصريًّا للأمير محمد بن سلمان، ولا يطّلع عليها بقيّة المسؤولين.

ووُصف الجهاز الاستخباري الجديد، بأنّه يَعمل في الظّل ولا يَتصدّر الواجهة، ولا يخضع لفلاتر الاستخبارات السعوديّة ويَحظى كادره مع عمليّاته بإمكانات كبيرة تتجاوز البنية والهيكليّة الإداريّة.