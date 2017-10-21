جهاز “أمن ومعلومات” يَعمل في الظّل السعودي سِرًّا لصالح محمد بن سلمان

يمنات – صنعاء
جهاز “أمن ومعلومات” يَعمل في الظّل السعودي سِرًّا لصالح محمد بن سلمان
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هشتاقاتالسعودية محمد بن سلمان
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