هيفاء وهبي تكشف عن حملها للسلاح الناري دائماً

يمنات – متابعات

بعيدا عن التمثيل والغناء، تطل الفنانة هيفاء وهبي عبر بوابة مختلفة، وذلك من خلال لعبة ” صقور العرب ” التي يطلقها تطبيق “Wizzo “، وتلعب هي دور البطولة في الموسم الجديد من اللعبة.

هيفاء وهبي التي شهدت انطلاق الموسم الجديد من اللعبة قبل يومين بدبي، كشفت في حديث لبرنامج “ET بالعربي” عن معلومة صادمة.

حيث أكدت أنها بالفعل تجيد استخدام الأسلحة، خاصة وأنها تمتلك #سلاح_ناري مرخص، ويتواجد بصحبتها دائما في السيارة وفي حقيبتها حيث تستعين به من أجل حماية نفسها، كما أشارت إلى كونها تمتلك عصا كهربائية إلى جوار السلاح.

وأوضحت هيفاء وهبي أنها لم تتردد في قبول العرض الذي قدم لها من أجل المشاركة في اللعبة، والسبب في ذلك يعود إلى حبها للنجاح، وكذلك رغبتها في تقديم شيء يصدقها فيه الجمهور، مشيرة إلى كونها قامت بتحميل اللعبة، كما أنها كانت تلعبها وهي في طريقها لحضور حفل إطلاق النسخة الجديدة.