استمرار اعتقال “3” من المتضامنين مع النائب أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام وقسم الشرطة يرفض الافراج عنهم ويرجع اعتقالهم لتوجيهات عليا

يمنات – صنعاء – خاص

ما يزال ثلاثة من المعتقلين على ذمة مشاركتهم في وقفة تضامنية مع النائب أحمد سيف حاشد في سجن قسم العلفي بالعاصمة صنعاء.

و اعتقل جنود و مسلحين صباح الاثنين 21 أغسطس/آب 2017، كل من الناشط أكرم الأهدل و طفله الذي لم يتجاوز الثامنة من العمر و يوسف خالد و محمد المزيجي، من حرم مجلس النواب، أثناء مشاركتهم في وقفة تضامنية مؤيدة لمطالب النائب أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام داخل مبنى مجلس النواب لليوم السابع على التوالي.

و يطالب النائب المستقل أحمد سيف حاشد بصرف مرتبات موظفي الدولة “مدنيين و عسكريين” و صرف المعاشات التقاعدية و الضمان الاجتماعي و مراجعة أسعار الوقود و الغاز المنزلي.

و فيما افرج عصر الاثنين على نجل الأهدل، بعد حضور جده إلى القسم، بعد سجن استمر “5” ساعات، رفض قسم الشرطة الافراج عن الثلاثة المعتقلين بحجة وجود توجيهات عليا باعتقالهم، دون أن توجه لهم أي تهمة.

و لا يزال الثلاثة في السجن في ظل تخوفات من تعرضهم لعمليات تعذيب خلال الليل، خاصة و أن المعتقل محمد المزيجي تعرض للاعتداء بأعقاب البنادق و اللكم و الركل و التلفظ عليه بألفاظ نابية، فضلا عن أنه تعرض للاعتداء على الطقم أثناء نقله إلى السجن.

و يعاني المزيجي من ضعف في النظر نظرا لضعف شبكية احدى عينيه، و هو ما يزيد من التخوفات بتعرضه لمضاعفات صحية.

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