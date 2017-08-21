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وزير الاتصالات في حكومة الانقاذ يكشف حجم ما وردته وزارته إلى الخزينة العامة للدولة

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يمنات – صنعاء

نفى وزير الاتصالات في حكومة الانقاذ، جليدان محمود جليدان ما سماها بـ”الاشاعات” حول عدم توريد عائدات الوزارة الى البنك المركزي اليمني.

و كشف جليدان في مؤتمر صحفي، الاثنين 21 أغسطس/آب 2017، ان ماتم صرفه من مرتبات خلال الفترة السابقة هي من ايرادات الوازرة.

و أوضح أنه منذ 1 ديسمبر/تشرين أول 2016، إلى اليوم تم توريد مبلغ و قدرة 98 مليار ريال إلى الخزينة العامة للدولة.

و دعا جليدان المجتمع الدولي و الاتحاد العام للاتصالات بسرعة توريد التحديثات إلى اليمن حتى لا تخرج المنظومة عن الخدمة. مشيرا إلى أن الاتصالات لم تعد من الكماليات بل اصبحت من الاحتياجات اليومية لاستمرار الأعمال و انجازها.

و لفت الاخ إلى ان توقف التخطيط المسبق لمواكبة التطورات منذ 2014م أثر على العمل إلى ان تم تشكيل الحكومة، حيث قامت الوزارة بزيادة سرعة الانترنت الى 60 جيجا و توسعة شبكات الاتصالات بنسبة 50% وفقا للامكانات المتاحة. منوها إلى أن وزارته تعمل على تطوير خدمة الواي ماس إلى خدمة واى فاي سريعة.

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