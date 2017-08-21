البحرية الأمريكية توقف عملياتها في جميع أنحاء العالم

يمنات – وكالات

قال جون ريتشاردسون، رئيس عمليات البحرية الأمريكية، إن البحرية الأمريكية ستوقف عملياتها في جميع أنحاء العالم بعد سلسلة من الاصطدامات، كان آخرها للمدمرة “جون سي ماكين” وسفينة تجارية.

و قال ريتشاردسون إن هذا الاتجاه يتطلب المزيد من العمل القوي، وبناء على ذلك، وجهت بوقف عمليات جميع أساطيلنا حول العالم.

و أصيب الاثنين 21 أغسطس/آب 2017، خمسة بحارة بعد أن اصطدام المدمرة “ماكين” بالقرب من مضيق ملقا.

و قال وزير الدفاع جيمس ماتيس، إن التحقيق فى التصادمات الأخيرة قد بدأ. مشيرا إلى أن هناك تحقيق جار لتحديد ما حدث للمدمرة الأمريكية “جون سي ماكين” التي تضررت بعد اصطدامها بناقلة بترول قبالة ساحل سنغافورة.

و يعد هذا التصادم الثاني من قبل سفينة أمريكية و أخرى مدنية في منطقة عمليات الأسطول السابع هذا الصيف.

و في يونيو/ حزيران الماضي، لقي سبعة بحارة مصرعهم عندما اصطدمت المدمرة الأمريكية “فيتزجيرالد” بسفينة شحن قبالة سواحل اليابان.

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