صحيفة: قيادة جبهة المخا الموالية للتحالف تستغني عن مئات المقاتلين وخلافات تنشب على ما يسموها بـ”الغنائم”

يمنات – صنعاء

قالت مصادر صحفية ان قيادة جبهة المخا الموالية للتحالف السعودي استغنت عن خدمات مئات المقاتلين في الجبهة، بعد أشهر من مشاركتهم في العمليات الحربية التي شهدتها الجبهة الواقعة غرب محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

و حسب صحيفة “عدن الغد” أبلغت قيادة جبهة المخاء مئات المقاتلين في الجبهة بأنه تم الاستغناء عن خدماتهم، فيما يعتقد أنها توجيهات لتقليل عدد القوات المقاتلة في الجبهة.

و نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري في جبهة المخا، إن من تم الاستغناء عن خدماتهم يصل عددهم إلى 500 جندي، على خلفية عدم حضورهم إلى الجبهة و تخلفهم عن أعمال القتال فيها. منوها إلى أن من تم الاستغناء عنهم غالبيتهم من القوة العسكرية التابعة لوزير الدفاع السابق “هيثم قاسم طاهر” .

و كشفت الصحيفة عن نشوب خلافات بين جنود في جبهة المخا و قيادات عسكرية على خلفية توزيع ما بات يعرف بأموال الغنائم. مشيرة إلى أن البعض يشكون عدم حصولهم على حصتهم من غنيمة معدات عسكرية و أسلحة غنموها أثناء الحرب.

و حسب الصحيفة، وزع الفصيل التابع “عبد الرحمن اللحجي” أموال من الغنائم في حين لم توزع بقية الفصائل، و هو ما أثار الخلافات.

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