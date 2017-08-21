القوات الموالية للتحالف السعودي تحشد باتجاه نهم وتنقل قوات من الجوف

يمنات – صنعاء

نقلت القوات الموالية للتحالف السعودي قوات موالية لها من محافظة الجوف، شمال شرق البلاد، إلى جبهة نهم إلى الشرق من العاصمة صنعاء.

و قالت مصادر صحفية ان اللواء 83 مشاة و اللواء السابع مشاة تم نقلهم مساء الأحد 20 أغسطس/آب 2017 تم نقلهما من الجوف إلى نهم.

و جاء نقل هذه القوة بالتزامن مع عمليات تحشيد تقوم بها القوات الموالية للتحالف باتجاه مفرق الجوف و أسفل فرضة نهم، ما يشير إلى وجود ترتيبات لاشعال جبهة نهم.

و فشلت القوات الموالية للتحالف السعودي من تحقيق تقدم يغير الموازين العسكرية في جبهة نهم منذ أكثر من عام من وصولها إلى فرضة نهم.

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